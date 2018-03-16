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10 آلاف زائر لمعرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية

الجمعة، 16 مارس 2018 08:20 م
10 آلاف زائر لمعرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية جانب من المعرض





كتب – إسلام سعيد
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استقبل معرض "إيجى ستيتش آند تكس" للصناعات النسيجية، فى دورته الثامنة والذى تم افتتاحه أمس الخميس بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، بحضور المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديرى للملابس قرابة 10 آلاف زائر خلال يومه الأول وفق الشركة المنظمة.

ويشارك عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والتى بلغ عددهم حوالى 1000 شركة وعلامة تجارية على مستوى العالم من حوالى 60 دولة من أمريكا واليابان والبرازيل والهند والصين وكوريا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والبرتغال وأندوسيا وغيرها من البلاد.

يعد المعرض من أكبر المعارض الدولية التى تقام فى مصر، ويجمع عدد كبير من المختصين والعاملين بتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الشرق الأوسط، ويقام  تحت رعاية أكبر الجهات الحكومية المختصة بهذا المجال وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وغيرها من الجهات العاملة فى مجال الصناعات النسيجية.

 


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