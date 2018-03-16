وصول و سفر 1971 راكب بموانئ البحر الأحمر و تداول 481 شاحنة







البحر الأحمر - عماد عرفة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة عمان وعلى متنها 34 راكب و28 شاحنة و3 سيارة.

كما تغادر أربع سفن وهى مسرة والحرية2 والنوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 470 راكب و212 شاحنة بضائع و19 سيارة .

فيما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة والحرية2 النوى اكسبريس وعلى متنهم 279 راكب و 81 شاحنة بضائع و7 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة وغادرت السفينة عمان و على متنها 45 راكب و34 شاحنة و1 سيارة .

على جانب آخر،يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة و على متنها 232 راكب و17 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 114 راكب و 14 سيارة.

وفى نفس السياق يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 797 راكب وتداول 119 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 219 راكب و 3 براد و10 تريلا و 2 سيارة تصدير.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن وهى برنسيسة وسينا وبريدج وعلى متنهم 262 راكب و 15 براد و 20 تريلا و 2 سيارة تصدير فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة وسينا وبريدج وعلى متنهم 316 راكب و61 براد و10 تريلا.