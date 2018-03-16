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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير اليونان بالقاهرة سبل التعاون المشترك

الجمعة، 16 مارس 2018 10:43 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير اليونان بالقاهرة سبل التعاون المشترك وزير قطاع الأعمال العام





كتب - عبد الحليم سالم
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استقبل خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، مايكل دياميسيس سفير دولة اليونان لدى مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين وخاصة فيما بين الشركات اليونانية من جهة والشركات التابعة للوزارة من جهة أخرى.

ورحب الوزير بالسفير اليونانى، مشيرًا إلى قوة وعمق العلاقات التى تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين والحرص على دعمها فى المجالات كافة، وكذلك الروابط الحضارية والثقافية بين مصر واليونان التى تضرب جذورها فى أعماق التاريخ، كما أعرب سيادته عن اهتمامه بالتعاون وتبادل الخبرات والمقترحات مع الجانب اليونانى بما يعود بالنفع ويحقق مصلحة الجانبين.

من جانبه، أبدى السفير ترحيب الشركات اليونانية بالتعاون والشراكات الاستثمارية مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فى ظل العلاقات المصرية اليونانية الاستراتيجية والمتميزة فى مختلف المجالات.

وقد شملت جلسة المباحثات عدة مجالات وقطاعات صناعية لبحث إمكانية التعاون فيها وخاصة صناعة الورق، إلى جانب استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.


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