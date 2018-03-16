وزير خارجية بولندا يدين حادث تسميم الجاسوس الروسى







أ ش أ

أدان وزير الخارجية البولندى جاسيك تشابوتوفيتش، اليوم الجمعة، حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال، وابنته، فى الرابع من الشهر الجارى.

وقال تشابوتوفيتش - فى تصريح أثناء تواجده فى العاصمة البريطانية (لندن)، نقلتها قناة (سكاى نيوز) البريطانية - إنه فيما يتعلق بالعقوبات، فإن بولندا تؤيد اتخاذ مثل هذا الإجراء، معربا عن اعتقاده بضرورة تحرك المجتمع الدولى فى التعامل مع هذه القضية من أجل إظهار حسمه لروسيا وعدم قبوله لانتهاك القانون الدولى، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، أكد - فى وقت سابق اليوم - أن غاز الأعصاب (نوفيشوك) الذى استخدم فى "تسميم" سكريبال، تم تطويره وتخزينه فى روسيا بشكل غير قانونى، يشار إلى أن بريطانيا تتهم روسيا بالتورط فى حادث "تسميم" سكريبال، كما أقدمت على عدد من الخطوات الفورية ضد موسكو أبرزها طرد 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد على خلفية الحادث.