وزير خارجية الإمارات يزور معبد كوم أمبو فى جولة سياحية بأسوان







أسوان - ندى سليم

زار، منذ قليل، الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات معبد كوم أمبو، خلال الجولة السياحية التى يقوم بها بمحافظة أسوان لعدة أيام، لزيارة عدد من المناطق الأثرية.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإماراتى بعد انتهاء جولته بالمعبد، لإجراء جولة نيلية إلى مدينة أسوان ليزور عدد من المعابد الآثرية بها، وكان قد زار الوزير أمس الخميس عقب وصوله إلى محافظة أسوان معبد إدفو، الذى يعد من أهم المعابد الأثرية بالمحافظة.