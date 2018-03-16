وزير النقل يفتتح طريق "طابا - نويبع" بعد انتهاء تطويره بـ100 مليون جنيه







كتب رضا حبيشى

افتتح الدكتورهشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طريق طابا / نويبع بطول ٦٠ كم وتكلفة ١٠٠ مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق، وذلك بحضور اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى ان هذا الطريق سيساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من وإلى ميناء نويبع البحري، كما انه حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري مشيرا إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم برفع الكفاءة الشاملة للطرق بجنوب سيناء بإجمالي أطوال 260 كم بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه بالإضافة الى القيام بأعمال تأمين السلامة المروية من تركيب اللوحات الارشاردية والعواكس وأعمال التخطيط.

كما تفقد وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء أعمال تطوير طريق دهب ـ نويبع والذي تنفذه شركة النيل العامة لانشاء الطرق بطول ٧٥ كم وبتكلفة اجمالية ٢١٣ مليون جنيه والذى بلغت نسبة تنفيذه ٤٠ % ويتم مع اعمال التطوير استكمال العلامات الارشادية.

وتوجه عرفات لمتابعة اعمال تنفيذ رفع كفاءة وتوسعة طريق سعال / كاترين بطول 75 كم بتكلفة اجمالية ٣.٦ مليون جنيه حيث صرح الوزير أن الوزارة تقوم بالتطوير الشامل للطرق في جنوب سيناء لافتا إلى انه تم إنهاء أعمال ازدواج طريق النفق/ عيون موسى بطول 33 كم ، كما قامت الهيئة بأعمال إزالة أثار السيول لبعض طرق منطقة جنوب سيناء بتكلفة اجمالية مقدارها 29.1 مليون جنيه حيث تم إنهاء الأعمال بنسبة 100 %، وكذلك الانتهاء من تنفيذ أعمال المعابر الايرلندية لتقاطع القنوات الصناعية فى اودية ( المحاش الاعلى – أم أحيا – المراخ ) بتكلفة 15.8 مليون جنيه تم نهو المشروع بنسبة 100 %.

وفيما يتعلق باعمال الصيانة الطارئة والعاجلة من كم20 مفارق وادي فيران حتى كم45 اتجاه طور سيناء بطول حوالى 25 كم فأكد وزير النقل أنه جارى أجراءات الطرح والترسية لهذه الأعمال.