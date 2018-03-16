وزير النقل يدشن إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء نويبع بـ400 مليون دولار







كتب رضا حبيشى

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانى البحر الاحمر وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة) بميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف متر مربع و منطقة لوجيستية على مساحة 500 الف متر مربع لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء (مليون متر مربع) على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الاردنى لخدمة جنوب سيناء .

وأكد وزير النقل وفق بيان صحفى أن مشروع المحطة متعددة الاغراض يشمل إنشاء رصيف بحرى بطول 700 متر طولى وغاطس 17 متر وساحات حاويات وبضائع عامة ومبانى إدارية وخدمية ومناطق انتظار وشبكات مرافق وبنية تحتية وأسوار جمركية على مساحة 230 الف متر مربع .

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وإحدى الشركات لتنفيذ المشروع، تنفيذا لسياسة ومخطط الدولة لتنمية سيناء وتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة بالمنطقة ولزيادة التبادل التجارى .