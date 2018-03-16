وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يضعان حجر أساس محطة متعددة الأغراض فى نويبع







جنوب سيناء - فايزة مرسال

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحرى، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات / بضائع عامة) بالميناء بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف م2، ومنطقة لوجيستية بمساحة 500 ألف م2 لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة حرة بالميناء (مليون متر مربع) على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الأردنى لخدمة جنوب سيناء بمناسبة العيد القومى لجنوب سيناء.

ويشمل مشروع المحطة متعددة الأغراض إنشاء رصيف بحرى بطول 700 متر طولى وغاطس 17 مترا وساحات حاويات وبضائع عامة ومبانى إدارية وخدمية ومناطق انتظار وشبكات مرافق وبنية تحتية وأسوار جمركية على مساحة 230 ألف م2 وقد تم توقيع أولى مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وشركة CRBC الصينية للطرق والكبارى (China Road Bridge Corporation) لتنفيذ المشروع وكبداية لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع.

يأتى ذلك تنفيذا لسياسة ومخطط الدولة لتنمية سيناء وتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة بالمنطقة ولزيادة التبادل التجارى بين المشرق العربى والمغرب العربى والمساهمة فى إعمار دولتى سوريا والعراق والاستفادة من المبادرة الصينية لربط طريق الحرير بشمال أفريقيا.