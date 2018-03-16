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وزير المالية اليابانى يغيب عن اجتماع مجموعة الدول الـ 20

الجمعة، 16 مارس 2018 11:20 ص
وزير المالية اليابانى يغيب عن اجتماع مجموعة الدول الـ 20 وزير المالية اليابانى تارو آسو





طوكيو (أ ف ب)
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يغيب وزير المالية اليابانى تارو آسو المشتبه بتورطه فى فضيحة محسوبية تحيط برئيس الوزراء شينزو آبى، عن اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول العشرين المرتقبة الأسبوع المقبل فى الأرجنتين.

وصرّح متحدث باسم الوزراء لوكالة فرانس برس الجمعة، أن آسو "سيركّز" على جلسة الاستماع إليه فى البرلمان فيما سيمثله فى بوينوس آيرس مساعده مينورو كيهارا.

وسيكرس البرلمان نقاشاته الإثنين، حول قضية محسوبية متعلقة ببيع أرض مملوكة من قبل الدولة عام 2016 إلى أحد أنصار آبى لقاء سعر أقل بكثير من قيمتها السوقية، وبتلاعب وزارة المالية بالمستندات المرتبطة بعملية البيع والشراء.

والمشتري، هو يمينى يدير مدارس خاصة، يدعى أن لديه علاقات جيدة مع آبى وزوجته.

واعتذر آسو الذى سيحضر جلسة البرلمان الى جانب آبى بحسب أعضاء من المعارضة، مرات عدة، الا أنه استبعد تقديم الاستقالة.

واندلعت الفضيحة أول مرة مطلع العام الماضى لكنها عادت إلى الواجهة بعدما تم الكشف عن تلاعب بالوثائق الرسمية المرتبطة بعملية البيع.

 


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