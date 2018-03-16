وزير القوى العاملة يعقد مؤتمرا غدا لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات العمالية







كتب - محمود راغب

يعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في العاشرة من صباح غد السبت، بالوزارة مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات النقابية العمالية.