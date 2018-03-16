وزير القوى العاملة يعقد مؤتمرا غدا لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات العمالية

وزير القوى العاملة يعقد مؤتمرا غدا لإعلان الجدول الزمنى للانتخابات العماليةالجمعة، 16 مارس 2018 05:14 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب - محمود راغب
إضافة تعليق
يعقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، في العاشرة من صباح غد السبت، بالوزارة مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية وتفاصليها، فضلا عن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات النقابية العمالية.
إضافة تعليق
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة