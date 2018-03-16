video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة فى الانتخابات

الجمعة، 16 مارس 2018 11:53 ص
وزير القوى العاملة يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الانتخابات الرئاسية بالخارج





كتب محمود راغب
إضافة تعليق

دعا وزير القوي العاملة محمد سعفان ، العمالة والجاليات المصرية في الخارج المشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، التي انطلق التصويت بها في السفارات والقنصلية المصرية بالخارج، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتي 18 مارس الجاري.

وشدد "سعفان" علي أن تواجد المصريين بالخارج بشكل إيجابية ومشرف خلال الاستحقاق الانتخابي للرئاسة ، يثبت الإرادة الحرة التى يتمتع بها المصريين فى الخارج.

ومن جنيف، قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف، الحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية، إن المنظمة تتابع الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة السويسرية برن  من التاسعة من صباح اليوم وحتي بعد غد الأحد، مشيرا إلى أن مندوب المنظمة متواجد منذ فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا.

وأكد نصري أن المنظمة سوف تتابع في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة، وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وستقوم بالتصويت في مقر السفارة المصرية ببرن.

وكشف عن أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يتراوح بين 6500 و8000 يتمركز معظمهم في مدينة جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية، ومدينة زيورخ التي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية، مشيرا إلى أن المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري، مؤكدا أن أي مصري يحمل جواز سفر مصريا أو بطاقة رقم قومي، أصبح له حق التصويت دون التقيد بالقوائم الانتخابية، كما كان متبعا من قبل، وذلك لتسهيل عملية التصويت ولضمان مشاركة أكبر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السفير المصرى فى إثيوبيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

صور.. توافد كبير للمصريين بباريس للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

القوى العاملة

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة

المصريون فى الخارج

اخبار مصر




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة