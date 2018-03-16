وزير القوى العاملة يدعو العمالة المصرية بالخارج للمشاركة فى الانتخابات







كتب محمود راغب

دعا وزير القوي العاملة محمد سعفان ، العمالة والجاليات المصرية في الخارج المشاركة السياسية الفعالة فى الانتخابات الرئاسية، التي انطلق التصويت بها في السفارات والقنصلية المصرية بالخارج، في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وتستمر حتي 18 مارس الجاري.

وشدد "سعفان" علي أن تواجد المصريين بالخارج بشكل إيجابية ومشرف خلال الاستحقاق الانتخابي للرئاسة ، يثبت الإرادة الحرة التى يتمتع بها المصريين فى الخارج.

ومن جنيف، قال أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية بجنيف، الحاصلة على تصريح متابعة الانتخابات الرئاسية كمنظمة دولية من 9 منظمات وهيئات دولية، إن المنظمة تتابع الانتخابات الرئاسية في اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية فى العاصمة السويسرية برن من التاسعة من صباح اليوم وحتي بعد غد الأحد، مشيرا إلى أن مندوب المنظمة متواجد منذ فتح اللجان الساعة التاسعة صباحا.

وأكد نصري أن المنظمة سوف تتابع في مرحلة الاقتراع وإعلان النتائج والطعون طبقا للآليات والمعايير الدولية للمتابعة، وهي المادة 22 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والإعلان العالمي لمعايير الانتخابات الصادر عن اتحاد البرلماني الدولي في باريس 1994.

وأضاف أنه يوجد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية مقيم بمدنية جنيف بحكم وجود العديد من المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وستقوم بالتصويت في مقر السفارة المصرية ببرن.

وكشف عن أن عدد المصريين المقيمين في سويسرا يتراوح بين 6500 و8000 يتمركز معظمهم في مدينة جنيف جنوب غرب البلاد وهي ناطقة باللغة الفرنسية، ومدينة زيورخ التي تقع من المنطقة الوسطي من شمال سويسرا وهي ناطقة باللغة الألمانية، مشيرا إلى أن المسجلين منهم في قاعدة معلومات السفارة حوالي 3000 مصري، مؤكدا أن أي مصري يحمل جواز سفر مصريا أو بطاقة رقم قومي، أصبح له حق التصويت دون التقيد بالقوائم الانتخابية، كما كان متبعا من قبل، وذلك لتسهيل عملية التصويت ولضمان مشاركة أكبر.