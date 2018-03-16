وزير الصحة يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى بصحبة لجنة السياحة العلاجية

وزير الصحة يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى بصحبة لجنة السياحة العلاجيةالجمعة، 16 مارس 2018 08:10 م
أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، مستشفى شرم الشيخ الدولى، مصطحبًا معه أعضاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية.
جاء ذلك عقب حضوره الاجتماع الثانى للجنة العليا للسياحة العلاجية، وذلك بمقر غرفة العمليات المتقدمة بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى، لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى شرم الشيخ الدولى تعد صرحا طبيا ذات معايير وجودة عالمية لاستقبال المرضى المصريين، بالإضافة إلى مشاركتها فى منظومة السياحة العلاجية.
ويذكر أن مستشفى شرم الشيخ أنشأت عام 1997، حيث تم تطويرها وفقًا لمعايير الجودة العالمية خلال عام ونصف بتكلفة بلغت لأكثر من 100 مليون جنيه، وشملت تطوير غرف العمليات وجميع الأقسام الداخلية، كما أنه تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية.
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