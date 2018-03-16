وزير الصحة: نبحث إجراء بعض العمليات الجراحية الكبرى لمرضى الدول العربية







جنوب سيناء- فايزة مرسال

أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أنه يجرى الآن دراسة إجراء بعض العمليات الجراحية الكبرى فى مصر والتى يقبل عليها مرضى الدول العربية والأوروبية منها زراعة قوقعة الأذن وقسطرة القلب وجراحات العظام وتغيير المفاصل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للسياحه العلاجية الذى عقد بمدينة شرم الشيخ برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء واللواء دكتور عصام القاضى نائب مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وومثلى الوزارات والهيئات المعنية بملف السياحة العلاجية لدراسة تنشيط قطاع السياحه العلاجية بمصر .

وأشار وزير الصحة إلى الانتهاء من تقسيم مستشفيات مصر إلى 5 مستويات من ناحية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وأسعارها تماشيًا مع السوق المحلى والعالمى تبدأ من فئة النجمة وتنتهى من فئة الخمس نجوم .

استعرض الوزير تجربة دولة الأردن فى تراجع مؤشرات السياحه العلاجية لديها بسبب تعقيد اجراءات التأشيرات الممنوحه للمرضى .

وطالب من ممثل وزارة الخارجيه بضرورة عمل تأشيرات طبية خاصة للمرضى الراغبين فى العلاج بمستشفيات مصر على ان يتم التعاون مع الجهات السيادية والأمنيه على أن يكون لها دور رقابى فعال وليس معقدًا.

كما طالب من شركة مصر للطيران بضرورة عمل أسعار خاصة لرواد السياحة العلاجية مع ضرورة تعاون وزارة الاتصالات مع هيئة تنشيط السياحه وهيئة الاستعلامات لعمل نشرات سياحية وعمل موقع على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى لعرض مقومات مصر فى السياحه العلاجيه والخدمات المقدمة لجذب رواد السياحه العلاجيه من معظم دول العالم على ان يتم العرض على اللجنه بعد مضى اسبوعين من الآن.

وقرر الوزير خلال الاجتماع باعتماد مقرين دائمين للجنه العليا للسياحه العلاجيه الاول فى وزارة الصحة والسكان بالقاهرة والثانى بمدينة شرم الشيخ بمركز العمليات المتقدم.