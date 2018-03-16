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وزير الصحة: تطبيق "التأشيرة الطبية" لتنشيط السياحة العلاجية بمصر

الجمعة، 16 مارس 2018 02:34 م
وزير الصحة: تطبيق "التأشيرة الطبية" لتنشيط السياحة العلاجية بمصر وزير الصحة





كتب محسن البديوى
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قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إنه تم تشكيل لجنة لتنمية السياحة العلاجية لكل جهات الدولة الرسمية، موضحًا أن اللجنة تضم وزيرى الصحة والسياحة، وممثلين عن كل الجهات الرسمية فى الدولة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والقطاع الطبى الخاص والقطاع الطبى فى السياحة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق التأشيرة العلاجية لمن يأتون من الخارج لتلقى العلاج بمصر.

 

وأضاف الوزير، خلال لقاء عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تمثل جزءا من الدخل القومى، والدولة تنتفض لتفعيل هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة بدء العمل فى منظومة الصحة العلاجية.

 

وأكد كفاءة الأطباء فى مصر، حيث يعملون فى كل دول العالم ويستطيعون إجراء أى عمليات، كبيرة ولذلك انتفضت الدولة للاستفادة منها.

 

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "المحافظة جهزت مؤتمر الصحة العلاجية 23 مارس 2017، والآن نحصد نتائج هذا المؤتمر"، مؤكدًا أن محافظة جنوب سيناء لديها كل مقومات السياحة العلاجية، ولديها مستشفيات عالية الجودة والكفاءة وأماكن مثل حمام موسى وحمام فرعون يمكن أن تستغل فى إنشاء مستشفيات عالمية.


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