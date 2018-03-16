وزير الصحة: تدشين موقعًا إليكترونيًا للترويج للخدمات الطبية والاستشفائية







وليد عبد السلام

قرر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان تعيين الدكتور أيمن عبد العزيز نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أميناً عام للجنة الفنية للسياحة العلاجية، كما تم اختيار الدكتور شيرين عباس، مالك إحدى شركات الأدوية، والدكتورة مديحة خطاب عميد كلية طب القاهرة الأسبق كأعضاء للجنة العليا للسياحة العلاجية ضمن الشخصيات العامة لما لهم من دور فعال فى مجال التعاون الصحى فى الدول الافريقية بالإضافة إلى اختيار اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء كعضو شرفى باللجنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذى عقد صباح اليوم الجمعه، بعد تشكيلها الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، وبحضور اللواء أ.ح خالد فوده محافظ جنوب سيناء وأعضاء مجلس اللجنة العليا للسياحة العلاجية.

ناقش وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم ٢٨١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية، واختيار مقرات لها، حيث تم اختيار دور فى مبنى المجلس القومى للسكان ليصبح مقراً رئيسيا للجنة بالقاهرة، بالاضافة إلى مقر آخر فى مركز العمليات المتقدم بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد وزير الصحة أن السياحة العلاجية ستصبح جزء من الناتج والدخل القومى لمصر.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أوصى بتدشين موقع إلكترونى عن السياحة العلاجية فى مصر وإبراز أماكن الاستشفاء والمستشفيات المجهزة على أعلى مستوى للترويج لها ولجذب المرضى من دول العالم المختلفة.

وكشف "مجاهد" إلى انه تم تحديد بعض المستشفيات ذات المعايير والمواصفات والجودة العالمية لتدخل ضمن منظومة السياحة العلاجية، ومنها مستشفيات شرم الشيخ الدولى وزايد التخصصى ودار الشفاء والأقصر الدولى وارمنت بالأقصر وأسوان، ومن القطاع العلاجى مركز أورام أسوان، ومن قطاع مستشفيات القوات المسلحة، المعادى العسكرى والجوى التخصصى وكوبرى القبة والجلاء ومركز الطب العالمى ومصطفى كامل بالإسكندرية والنوبة والسلوم ومستشفى وادى النيل، ومن قطاع وزارة الداخلية مستشفيات الاسكندرية والعجوزة، ومن قطاع المستشفيات الخاصة، مستشفيات مصر الدولى والجنزورى والسعودى الألمانى والعيون الدولى ودار الفؤاد، ومن المستشفيات الجامعية عين شمس التخصصى والفرنساوى والمنيل التخصصى وطنطا الجامعى الجديد .

وأضاف "مجاهد" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ خطة متكاملة تشمل تصور وافى ومتكامل و دراسة لتمويل برنامج السياحة العلاجية بالتنسيق مع وزيرى الصحة والسياحة، مؤكداً ان وزير الصحة سيبحث مع وزارة الدفاع دراسة التسهيلات العسكرية فى المطارات لتفعيل تلك البرنامج .

وتابع مجاهد أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للسياحة العلاجية انشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين، لافتا إلى اعداد دليل إرشادى للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية.

وفِى ذات السياق، نوه المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إلى أنه سيتم مناقشة قائمة أسعار الخدمات الطبية المقترح تقديمها بتخصصات القلب وزراعة القوقعة وجراحة العظام وتغيير المفاصل والأورام، وذلك بالاجتماع الثالث القادم فى مقر اللجنة العليا للسياحة العلاجية بالمجلس القومى للسكان بالقاهرة.

كما سيتم دراسة اجراء مؤتمر لشركات التأمين الصحى العربية فى مصر و استخراج التأشيرات العلاجية الطبية الجديدة التى ستسهل الإجراءات للمريض.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كلا من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدنى والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص، وممثل عن كلا من الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، و ادارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، و قطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واثنان من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.

كما تتضمن أهداف اللجنة العليا للسياحة العلاجية تدعيم دور الدولة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبى للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحى المصرى وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، بالاضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية وكذلك مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.