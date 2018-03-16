video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 11:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يؤكد أهمية تطبيقات النانو تكنولوجى فى مجالى الزراعة والغذاء

الجمعة، 16 مارس 2018 10:07 ص
وزير الزراعة يؤكد أهمية تطبيقات النانو تكنولوجى فى مجالى الزراعة والغذاء المنتدى الدولى لعلماء النانوتكنولوجى





كتب عز النوبى
إضافة تعليق

 قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن تطبيقات تقنية النانو تكنولوجى واسعة المجال وتدخل فى الكثير من المجالات الصناعية والطبية وكذلك الزراعية، لافتاً الى أنه ظهرت فى السنوات الاخيرة الكثير من الدراسات والابحاث التى تناولت إدخال تقنية النانو فى المجال الزراعي، ومنها ما كان له تاثيرات إيجابية مبشرة.

 

جاء ذلك خلال كلمته المنتدى الدولى لعلماء النانوتكنولوجى، والذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمی و التكنولوجيا رئيس اكاديمية البحث العلمي، والمهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس امناء الجامعة البريطانية،وعدد من علماء وخبراء النانو تكنولوجى فى مصر والعالم على رأسهم الدكتور مصطفى السيد.

 

وأشار وزير الزراعة الى أنه تم التوصل الى استخدام المواد النانوية فى التسميد الزراعى كبديل فعال للأسمدة التقليدية، مع مميزات نسبية في الأسعار وفترات التخزين، لافتاً الى انه تم أيضاً  استخدام هذه المواد النانوية في المعالجة والوقاية من الحشرات والمسببات الميكروبية والأمراض النباتية من خلال تعزيز التعديل الجيني داخل الخلية النباتية.

 

وأوضح البنا أن وزارة الزراعة  أنشأت معمل النانوتكنولوجى بمركز البحوث الزراعية،  حيث يعد وحدة متكاملة للبحوث واكتشاف الكائنات الدقيقة ومتناهية الصغر من البكتيريا المسببة للأمراض والسرطان في الأغذية، مشيراً الى ان ذلك  ساهم بشكل كبير في التوسع في استخدامات تلك التقنية في مجالات الزراعة والغذاء.

 

وأشار وزير الزراعة الى أن هذا المعمل يضم  5 وحدات أساسية في مجال الكيمياء والميكروسكوبات الإلكترونية والأشعة السينية وزراعة الأنسجة ووحدات للقياس المغناطيسى، لافتاً الى انه منذ نشأته وتخصص في تطبيقات النانو تكنولوجى فى المجالات الزراعية، مثل استخدام المبيدات الحشرية الآمنة وعلاج أمراض النبات والهندسة الوراثية والغذاء المصنع، كذلك يساهم  في عمليات الرقابة على المنتجات الغذائية وضمان سلامتها وتقييم آثارها على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة المحيطة.

وأكد الوزير أن الانجاز الذي حققته الجامعة البريطانية في مصر، لإنشاء مركز  بحوث النانوتكنولوجي، يعد  خطوة هامة للتوسع في هذا المجال في مصر، للاستفادة الفعلية من تطبيقاته لخدمة المجتمع المصرى فى العديد من المجالات،  فضلاً ‘ن حرص الجامعة على تجميع كوكبة من العلماء والقامات العلمية والمهتمين بهذا المجال  على مدار يومين، للخروج بتوصيات من شأنها التسهيل من عملية نقل التكنولوجيا ووضع خارطة طريق لمستقبل النانو تكنولوجي في مصر، وبالتالي تحقيق انجاز مصري غير مسبوق في هذا المجال، بما يحقق التنمية المنشودة في المجالات المختلفة وعلى رأسها البحث العلمي.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر الى الجامعة البريطانية،  والمهندس محمد فريد خميس رئيس مجلس الأمناء، لاهتمامه ودعمه للبحث العلمي وتطويره، و تبني  انشاء المركز الذي يضم القامات والخبراء، فضلاً عن تزويده بأحدث التقنيات العلمية، معرباً عن تقديره للعالم المصري مصطفى السيد لحرصه على دعم التكنولوجيا والمساهمة في تحقيق نهضة علمية في بلاده، بما يخدم الناس والمجتمع.

 

إضافة تعليق

وزارة الزراعة

النانو تكنولوجى

القطاع الزراعى

وزارة الرى

البحث العلمى




لا تفوتك
رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

رامى جان: الإخوان استغلوا ديانتى ليظهروا أنهم ليسوا تيارًا إسلاميًا

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

ننشر صور إدلاء سفير مصر بأستراليا بصوته فى انتخابات الرئاسة

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

"الزراعة": ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ1.3 مليون طن خلال شهرين

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

ننشر أول صور لإدلاء المصريين فى نيوزيلندا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة