وزير الرياضة ينشر صورة من مشاركة نجله "على" فى انتخابات الرئاسة بدبى

وزير الرياضة ينشر صورة من مشاركة نجله "على" فى انتخابات الرئاسة بدبىالجمعة، 16 مارس 2018 11:29 ص
مشاركة نجل وزير الرياضة بالانتخابات
كتبت مريم بدر الدين
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نشر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، صورة من مشاركة نجله "على" فى انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، فى دبى بدولة الإمارات العربية.
وعلق وزير الرياضة على الصورة، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلا :"شباب مصر فى دولة الإمارات العربية الشقيقة بمدينة دبى ومنهم الشاب على خالد عبدالعزيز يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠١٨ -٢٠٢٢ .بقوة شبابها ... تحيا مصر".
على خالد عبد العزيز
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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