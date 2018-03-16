وزير الدفاع الأمريكى يدعو لاستمرار الدعم لقوات التحالف العربى باليمن

وزير الدفاع الأمريكى يدعو لاستمرار الدعم لقوات التحالف العربى باليمنالجمعة، 16 مارس 2018 06:00 ص
جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى
واشنطن (رويترز)
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دافع وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، عن الدعم العسكرى الذى تقدمه الولايات المتحدة لقوات التحالف الذى تقوده السعودية فى اليمن،الخميس، بينما تحدث بالتفصيل عن مناشدته الشخصية للمشرعين الذين يدرسون ما إذا كان ينبغى إنهاء مشاركة واشنطن فى الصراع.
وقال ماتيس إن الدعم الأمريكى الذى يشمل مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود يهدف إلى التوصل إلى حل فى نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة، وقال ماتيس للصحفيين خلال عودته من الشرق الأوسط إلى واشنطن "يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض".
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