وزير الدفاع الأمريكى يتهم إيران بمحاولة التأثير على الانتخابات العراقية







واشنطن (رويترز)

اتهم وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس إيران، الخميس "بالتدخل" فى الانتخابات البرلمانية العراقية التى تجرى فى مايو ، ويسعى رئيس الوزراء حيدر العبادى من خلالها إلى الفوز بولاية جديدة بعد حرب ناجحة ضد تنظيم داعش بدعم من الولايات المتحدة.

وقال ماتيس للصحفيين "لدينا أدلة مثيرة للقلق على أن إيران تحاول التأثير، باستخدام المال، على الانتخابات العراقية، هذه الأموال تستخدم للتأثير على المرشحين والتأثير على الأصوات" لكنه لم يذكر تفاصيل عمن تسعى إيران للتأثير عليهم أو يقدم أدلة، وأضاف "ليست مبالغ قليلة من المال على ما نعتقد. وهذا فى رأينا غير مفيد للغاية".