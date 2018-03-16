وزير الدفاع الأمريكى: إقالة تيلرسون شأن داخلى







واشنطن (رويترز)

قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس إن مسألة إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون لم تطرح خلال جولته الخارجية هذا الأسبوع واصفا الأمر بأنه شأن أمريكى.

وفى أول تصريحات علنية له منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب إقالة تيلرسون الثلاثاء الماضى، قال ماتيس الذى ربطته علاقات عمل وثيقة مع تيلرسون، إن الحلفاء يدركون أن العلاقات مع الولايات المتحدة أعمق من العلاقات مع أى فرد.

وأبلغ ماتيس الصحفيين خلال عودته بالطائرة إلى واشنطن قادما من البحرين "الموضوع حتى لم يطرح إلا معكم فى الإعلام وأفهم سبب أسئلتكم". كما زار ماتيس أفغانستان بعد إعلان إقالة تيلرسون.

وقال للصحفيين "لكننى فقط أوضح أنه فى معظم أنحاء العالم هذا الأمر ما هو إلا شأن يخص واشنطن".

وأحجم وزير الدفاع عن التعليق عن متى علم بأمر إقالة تيلرسون ولم يقدم أى انطباعات شخصية بشأنها عدا القول إنه لم تتم مناقشة المسألة خلال محادثاته فى اليومين الماضيين مع قادة البحرين ومبعوث حلف شمال الأطلسى إلى أفغانستان.