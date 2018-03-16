video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 04:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التموين من الشرقية: المشاركة بالانتخابات رسالة بأن 30 يونيو إرادة شعبية

الجمعة، 16 مارس 2018 04:16 م
وزير التموين من الشرقية: المشاركة بالانتخابات رسالة بأن 30 يونيو إرادة شعبية الدكتور على المصيلحى وزير التموين





الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خروج المواطنين لجان الاقتراع فى انتخابات الرئاسة، رسالة للعالم كله، أن 30 يونيو هو إرادة شعيبة، وأن الشعب المصرى قادر على صناعة مستقبلة بإرادته، واستكمال مسيرة التنمية، من أجل مصر التى هى نحن وأبناءنا.

وأضاف فى مؤتمر جماهيرى عقد بمركز أبوكبير بالشرقية، أن هذا الشعب عانى خلال الفترة الماضية ما قبل 2013، بسبب مصير مظلم، وقدم شهداء سواء من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة، ومازال الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن، والذى يستوجب علينا كمواطنين أن نخرج للجان الانتخابية ونقول نعم لمصر، ونحبط أى مؤامرات أو أجندات خارجية.

وأكد أن ما يحدث فى المنطقة العربية هو مخططات تهدف لتقسيم المنطقة، ونحن بإرادة شعبية أحبطنا تلك المخططات فى 30 يونيو، ويجب علينا استكمال المشوار من أمن وسلامة مستقبل أبناءنا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين يدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وزير التموين

الشرقيه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

انتخابات الرئاسه




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة