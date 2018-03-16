وزير التموين من الشرقية: المشاركة بالانتخابات رسالة بأن 30 يونيو إرادة شعبية







الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن خروج المواطنين لجان الاقتراع فى انتخابات الرئاسة، رسالة للعالم كله، أن 30 يونيو هو إرادة شعيبة، وأن الشعب المصرى قادر على صناعة مستقبلة بإرادته، واستكمال مسيرة التنمية، من أجل مصر التى هى نحن وأبناءنا.

وأضاف فى مؤتمر جماهيرى عقد بمركز أبوكبير بالشرقية، أن هذا الشعب عانى خلال الفترة الماضية ما قبل 2013، بسبب مصير مظلم، وقدم شهداء سواء من المدنيين أو رجال الجيش والشرطة، ومازال الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم فداء للوطن، والذى يستوجب علينا كمواطنين أن نخرج للجان الانتخابية ونقول نعم لمصر، ونحبط أى مؤامرات أو أجندات خارجية.

وأكد أن ما يحدث فى المنطقة العربية هو مخططات تهدف لتقسيم المنطقة، ونحن بإرادة شعبية أحبطنا تلك المخططات فى 30 يونيو، ويجب علينا استكمال المشوار من أمن وسلامة مستقبل أبناءنا.