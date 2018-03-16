وزير التعليم العالى ورئيس وزاراء لبنان يبحثان التعاون العلمى بين البلدين







وائل ربيعى

استقبل سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبناني فى بيت الوسط بلبنان، بعد ظهر اليوم الجمعة، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السفير المصري في لبنان ورئيس جامعة الإسكندرية ورئيس جامعة بيروت.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، بحسب بيان صحفى لوزارة التعليم العالى، على عمق العلاقات والروابط القوية بين مصر ولبنان فى كافة المجالات ودور مصر الرائد في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار عبد الغفار خلال اللقاء إلى التعاون الكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ووزارة التربية والتعليم العالى في لبنان.

وأطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الوزراء اللبناني على أهم ما تضمنته اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية والتى يتم بمقتضاها تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين والتبادل الطلابي وإتاحة معامل جامعة الإسكندرية لتدريب طلاب جامعة بيروت العربية وإجراء الأبحاث والمؤتمرات العلمية المشتركة بين الجامعتين.

وكان د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد اجتمع صباح اليوم فى لبنان مع مروان حماده وزير التربية والتعليم العالى اللبناني، وتم التأكيد خلال الاجتماع على التعاون بين قطاعات التعليم العالي والجامعات في البلدين، وكذلك التأكيد على التعاون بين جامعتي الإسكندرية وبيروت العربية خلال الفترة القادمة، ودعم جامعة بيروت العربية بأعضاء هيئة التدريس والباحثين.