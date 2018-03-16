وزير التجارة يقرر إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البريطانى







كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطانى لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس هشام مكاوى رئيس مجلس ادارة شركة بريتش بتروليم وعضوية كل من حسين شكرى ( شركة اتش سى للأوراق المالية ) وشريف البلتاجى ( شركة بلكو للحاصلات الزراعية ) والمهندس على عيسى ( نهضة مصر للحاصلات الزراعية ) والدكتور هانى سرى الدين ( سرى الدين للاستشارات الدولية ) والدكتور مهاب أحمد ( فارما اوفرسيز ) و علاء دياب ( بيكو الزراعية ) و حلمى فؤاد ( بنك HSBC ) والمهندس يحيى زكى ( دار الهندسة للاستشارات الهندسية ) والمهندس هانى محمود (فودافون مصر ) والدكتور احمد الشرقاوى ( مجموعة شركات رامو ) و كريم عوض ( اي اف جى هيرميس ) والمهندس محمد الكردانى (KAD ) و احمد الوصيف ( وينجز للسياحة والاستثمار ) وماجد ملاك ) مجموعة فنادق ومنتجعات تروبيتال ) .

تضمن القرار في مادته الثانية ان يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريراً دوريا نصف سنوي متضمنا ما قام به المجلس من نشاط واهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل المجلس يستهدف تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا والتي تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر و أكبر دولة اجنبية مستثمرة بالسوق المصرى باجمالى استثمارات تبلغ 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة ومشروع ، مؤكدا على أهمية الدور الذي سيقوم به المجلس في تعظيم وزيادة العلاقات المشتركة خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين.

وأشار قابيل الى إن المجلس بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.