وزير البترول يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن







عمان (أ ش أ)

دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت اليوم وتمتد حتى غد وبعد غد.

وقال الملا - فى تصريحات صحفية، بعمان - خلال زيارته اليوم الجمعة إلى مقر السفارة المصرية بالأردن حيث يدلى المصريون بالمملكة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية – "أدعو كافة المصريين فى الخارج إلى النزول والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية، وعلينا أن نكون إيجابيين، فالوطن الآن يمر بمرحلة تحتاج إلى هذه المشاركة، كما أن الإلتزام بأداء دورنا التصويتى هو أقل ما يمكن أن نقوم به".

وأضاف "حرصت خلال تواجدى بالأردن على زيارة مقر السفارة بعمان، والوقوف بجانب أبناء الجالية فى المملكة؛ لاسيما العاملون بشركات البترول التابعة لنا فى الأردن، من أجل دعمهم وإعطائهم دفعة وحماس للتأكيد على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كمواطنين لهم دور مهم وفعال"، منوها بأن هناك أكثر من أربع شركات مصرية تابعة لقطاع البترول تتولى العديد من المشروعات الكبرى فى المملكة.

وأشاد الملا بالإقبال الكبير لأبناء الجالية المصرية بالأردن، وحرصهم على النزول اليوم للتصويت، والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

كما أشاد وزير البترول بالجهود التى بذلها أعضاء البعثة المصرية فى الأردن، وعلى رأسهم السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن، وما اتخذوه من إجراءات من شأنها الإسهام فى تيسير عملية التصويت.

ويقوم المهندس طارق الملا، حاليا، بزيارة رسمية إلى العاصمة عمان، التقى خلالها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور صالح الخرابشة، حيث شهد الوزيران أمس افتتاح عددا من المشروعات التى تنفذها شركة فجر الأردنية المصرية بالمملكة؛ من بينها؛ افتتاح محطة قياس كهرباء السمرا - المرحلة الرابعة (تقع على بعدـ35 كم شمال شرق العاصمة عمان)، و بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعى فى المملكة.