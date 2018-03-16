video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير البترول يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن

الجمعة، 16 مارس 2018 04:10 م
وزير البترول يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا





عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

 دعا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستورى والمشاركة بفاعلية وإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، التى انطلقت اليوم وتمتد حتى غد وبعد غد.

وقال الملا - فى تصريحات صحفية، بعمان - خلال زيارته اليوم الجمعة إلى مقر السفارة المصرية بالأردن حيث يدلى المصريون بالمملكة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية – "أدعو كافة المصريين فى الخارج إلى النزول والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية، وعلينا أن نكون إيجابيين، فالوطن الآن يمر بمرحلة تحتاج إلى هذه المشاركة، كما أن الإلتزام بأداء دورنا التصويتى هو أقل ما يمكن أن نقوم به".

وأضاف "حرصت خلال تواجدى بالأردن على زيارة مقر السفارة بعمان، والوقوف بجانب أبناء الجالية فى المملكة؛ لاسيما العاملون بشركات البترول التابعة لنا فى الأردن، من أجل دعمهم وإعطائهم دفعة وحماس للتأكيد على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية كمواطنين لهم دور مهم وفعال"، منوها بأن هناك أكثر من أربع شركات مصرية تابعة لقطاع البترول تتولى العديد من المشروعات الكبرى فى المملكة.

وأشاد الملا بالإقبال الكبير لأبناء الجالية المصرية بالأردن، وحرصهم على النزول اليوم للتصويت، والمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى.

كما أشاد وزير البترول بالجهود التى بذلها أعضاء البعثة المصرية فى الأردن، وعلى رأسهم السفير طارق عادل، سفير مصر لدى الأردن، وما اتخذوه من إجراءات من شأنها الإسهام فى تيسير عملية التصويت.

ويقوم المهندس طارق الملا، حاليا، بزيارة رسمية إلى العاصمة عمان، التقى خلالها وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى الدكتور صالح الخرابشة، حيث شهد الوزيران أمس افتتاح عددا من المشروعات التى تنفذها شركة فجر الأردنية المصرية بالمملكة؛ من بينها؛ افتتاح محطة قياس كهرباء السمرا - المرحلة الرابعة (تقع على بعدـ35 كم شمال شرق العاصمة عمان)، و بدء تشغيل وافتتاح محطة قياس أول مصنع يتم تزويده بالغاز الطبيعى فى المملكة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول: إنتاج شركة ثروة يسجل 2 مليون برميل زيت فى 2017

وزير البترول ونظيره الأردنى يفتتحان مشروعات نفذتها شركات مصرية بالمملكة

تأجيل محاكمة 3 متهمين بهيئة البترول فى تقاضى رشوة لـ13 مايو

البترول

اخبار البترول

الاردن

اخبار الاردن

انتخابات

اخبار الانتخابات

انتخابات الرئاسه

تصويت المصريين بالخارج




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة