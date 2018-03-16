وزير الأوقاف للجاليات المصرية: قووا شوكة دولتكم تقوى شوكتكم بالداخل والخارج







كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدين الإسلامى دين البر والوفاء، متابعًا: "نبينا نبى البر والوفاء، فقد كان أوفى الناس لأهله وأصحابه ولأمته وكان أبر الناس، وأن النبى كان وفيا لوطنه".

وأضاف خلال خطبة الجمعة، من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، وموضوعها "البر والوفاء" أن الوطن يحتاج لكل جهود ابنائه وقت الشدائد، ومن الوفاء للوطن يتطلب أن يكون كل منا مخلصا فى مكانه وعمله وأن نكون ايجابيين فى كل مصلحة وطنية، ونحن نفرق بين الاستخدام الحزبى ونؤكد أن مساجد الدولة تقف على الحياد ولا تتدخل فى السياسة بل تنظر للأمر على أنه وفاء للوطن، فالشعب المصرى عريق الحضارة.

ووجه رسالة إلى الناخبين المصريين فى الخارج، قائلاً: "قوو شوكة دولتكم تقووا بها فى الداخل والخارج، واختاروا بما يمليه عليه ضميركم فتلك أمانة فنحن أصحاب حضارة تضرب فى جذور التاريخ".

حضر صلاة الجمعة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وهشام عرفات وزير النقل، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والسيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية وقبائل سيناء.