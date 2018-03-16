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وزير الأوقاف: فتح باب التقدم للأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بشمال سيناء

الجمعة، 16 مارس 2018 06:35 م
وزير الأوقاف: فتح باب التقدم للأئمة المتميزين الراغبين فى العمل بشمال سيناء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال كلمته فى افتتاح المعسكر التدريبى التثقيفى السادس عشر للأئمة المنعقد حاليا بالمدينة الشبابية بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء عن فتح باب التقدم أمام الأئمة الأكثر تميزا من الأئمة الحاصلين على درجة الدكتوراه أو درجة الماجستير، أو الناجحين فى اختبارات الأئمة المتميزين أو مسابقة القراءة الحرة أو مسابقة إمام المسجد الجامع أو مسابقات الإيفاد ممن سبق إيفادهم للخارج، وكذلك الناجحون فى مسابقات الإدارة الوسطى والوظائف الإشرافية، والقيادات الشبابية على مستوى مديرى العموم أو الإدارات أو المفتشين، إضافة إلى الأئمة المتميزين، وخريجى البرنامج الرئاسى من أبناء الوزارة، الراغبين فى العمل بمحافظة شمال سيناء.

 

وأكد أنه سيتم نشر رابط تلقى طلبات الراغبين فى العمل ندبا أو نقلا بمحافظة شمال سيناء من الدرجات الوظيفية المذكورة سالفا على موقع الوزارة خلال ساعات.

 


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