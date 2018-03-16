وزير الأوقاف: الدولة المصرية لم ولن تفرط فى ذرة رمل من ترابها







كتب هانى الحوتى - تصوير سامى وهيب

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بدور أهالى وبدو سيناء فى استعادة مدينة طابا لمصر، قائلا:"نحيى صمود أهالى سيناء ووقوفهم على مدار التاريخ بجانب الدولة بصورة مشرفة، والاحتفال بتحرير طابا له طبيعة خاصة، لأن الدولة بذلت جهودا ضخمة عسكرية وسياسية وقانونية لاستعادتها".

وأضاف جمعة، خلال كلمته بالأمسية الشعرية ضمن احتفالات العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية لم ولن تفرط فى ذرة رمل من ترابها، وواهم من يظن أنها ستفرط فى ذرة رمل واحد من الدولة من أقصاها شمالا إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب.

وتابع:"الاحتفالية باستعادة طابا، ليست عادية إذ نشعر بلحمة وطنية وحميمية خاصة مع أهالى سيناء، ويشيع الأخوة والمودة والروح الوطنية معهم، وكنت أتمنى أن تنقل وسائل الإعلام العالمية الاحتفالية، لتعريف بأبناء سيناء ودورهم فى الحفاظ على بلدهم، موجها تحية لمحافظ جنوب سيناء على دوره فى تنمية المحافظة".

من جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إنه ليس غريبا على الأجواء البدوية الاحتفال برفع العلم على مدينة طابا، إذ شارك فى احتفالات مماثلة خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة، والتى قضى أغلبها بسيناء خاصة فى الجزء الجنوبى بعد توليه قيادة الجيش الثالث الميدانى، مشيدا بحرص الوزراء وكبار المسئولين على المشاركة باحتفالية رفع العلم على مدينة طابا بمناسبة الذكرى الـ 29 على استعادتها، كما أشاد بدور أبناء سيناء فى قضية التحكيم الدولى لاستعادة طابا من خلال التعريف بالعلامات الدولية للأراضى المصرية.

وشارك 3 وزراء وهم المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالأمسية الشعرية بمدينة طابا ضمن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظ جنوب سيناء.

كما شارك بالاحتفالية، بالخيمة البدوية بمنتجع طابا هايتس مساء اليوم الجمعة، عدد من كبار المسئولين والنواب من بينهم السيد الشريف وكيل مجلس النواب، وغريب حسان عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وعدد من المستثمرين بطابا ونويبع وعواقل وشيوخ سيناء.

ويتضمن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة جنوب سيناء، تنظيم أمسية شعرية بمنتجع طابا هايتس مساء اليوم الجمعة، ثم تنظم غدا السبت، مراسم رفع العلم على مدينة طابا وتفقد الميناء البرى بطابا، وافتتاح مشروع بناء 24 وحدة إسكان اجتماعى بطابا وافتتاح دار المناسبات والمكتبة الثقافية بقرية طابا البدوية.







































































































































































