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الجمعة، 16 مارس 2018 03:24 م
خالد صلاح
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وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تلتقى إيفانكا ترامب عقب إقالة تيلرسون

الجمعة، 16 مارس 2018 03:20 م
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تلتقى إيفانكا ترامب عقب إقالة تيلرسون وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية





أ ش أ
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "نوه كيو دوك"، إن إيفانكا ترامب، نجلة ومستشارة الرئيس الأمريكى، ستلتقى وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانج كيونج واه"، خلال زيارة الأخيرة للولايات المتحدة فى أعقاب الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الالكترونى - أن "كانج كيونج واه"، من المتوقع أيضًا أن تلتقى نائب وزير الخارجية الأمريكى جون سوليفان، ورئيس مجلس النواب الأمريكى بول رايان خلال زيارتها، ولم يتم توضيح هدف الزيارة بعد أو الموعد المحدد لإجرائها.

يُذكر أنه كان من المتوقع أن تلتقى "كانج"، مع تيلرسون لمناقشة إجراء محادثات مع كوريا الشمالية وأمور أخرى، إلا أنه تمت إقالة تيلرسون من منصبه فى وقت سابق، فيما أقال ترامب - فى وقت سابق - تيلرسون من وزارة الخارجية، وعين المدير السابق للاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو، بدلًا منه، وقال، إن بومبيو دائمًا يسير "على الموجة ذاتها" مع ترامب.


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