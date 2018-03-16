وزيرة الهجرة توجه فريق غرفة العمليات بحل شكاوى انتخابات الرئاسة بالخارج







كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماعًا بأعضاء غرفة العمليات التى أطلقتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل مع أى نوع من الشكاوى يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم بالعملية الانتخابية، كما اطمأنت على سير العمل داخل الغرفة من خطوط ساخنة تتلقى شكاوى واستفسارات المصريين بالخارج، بالإضافة لفريق التواصل الاجتماعى والإعلام للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج.

ووجهت الوزيرة برصد أنواع الشكاوى والاستفسارات والتعامل معها بشكل فورى على مدار اليوم، وفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج فى العملية الانتخابية.

وقد تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التى يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

وأطلقت الوزارة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أى شكاوى "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل، " Egyptiansabroad@emigration.gov.e.

كما خصصت البريد الإلكترونى: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.