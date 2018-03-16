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وزيرة الهجرة تصل لمقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج

الجمعة، 16 مارس 2018 11:27 ص
وزيرة الهجرة تصل لمقر غرفة العمليات لمتابعة سير انتخابات المصريين فى الخارج وزيرة الهجرة بمقر غرفة العمليات





كتب محمود راغب
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وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مقر غرفة العمليات التى شكلتها الوزارة لمتابعة سير انتخابات المصريين بالخارج، والتعامل الفورى مع أى نوع من المشكل والمعوقات التى يتعرض لها الناخبون خلال عملية التصويت.

 

وقد تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين فى الخارج وهى الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، كما تم ربط مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيا مع الغرفة، ويتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم.

 

وأطلقت الوزارة أرقاما ساخنة للتواصل مع غرفة العمليات مباشرة والتعامل مع أى شكاوي وهي: "01289850655 – 01008113352 – 01553486360 – 01128856655"، والإيميل، " Egyptiansabroad@emigration.gov.e

 

كما خصصت البريد الإليكتروني: expats.elections2018@gmail.com، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون الغرفة على اتصال بوزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.

 

 


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نبيله مكرم

المصريين فى الخارج




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