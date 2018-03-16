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وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم

الجمعة، 16 مارس 2018 10:02 ص
وزيرة الهجرة: تحرك المواطنين للانتخابات بالخارج رسالة فخر للعالم نبيلة مكرم وزيرة الهجرة





كتب إبراهيم حسان
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وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التحية لكل المواطنين الذين تحركوا للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا فى الخارج، وقالت إن ما يجرى من قبل المواطنين بصناديق الاقتراع رسالة فخر للعالم.

 

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح ON" المذاع عبر قناة ON live، أن الجاليات المصرية بالخارج تتنافس بشرف على التصويت فى الانتخابات الرئاسية، نظرا لشعورهم بأن الدولة تمر حرب شرسة، وأن المصرى عليه دور كبير فى هذه المرحلة، كونه جندى فى الخارج يريد الحفاظ على هذه الدولة من خلال مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

 

وأوضحت أن الإقبال فى الدول العربية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أكثر من الدول الغربية، نظرا لإجازة المصريين بالدول العربية، مؤكدة فى السياق ذاته، تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين بالخارج فى العملية الانتخابية.


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نبيله مكرم

وزيرة الهجرة

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة 2018




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