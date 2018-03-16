وزيرة السياحة الفرنسية: نهتم بالمقصد المصرى وأتطلع لزيارة القاهرة

وزيرة السياحة الفرنسية: نهتم بالمقصد المصرى وأتطلع لزيارة القاهرةالجمعة، 16 مارس 2018 04:21 م
وزيرة السياحة الفرنسية خلال زيارتها للجناح المصرى
كتبت: ميرفت رشاد
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شارك المكتب السياحى المصرى بباريس برئاسة الدكتور عادل المصرى فى المعرض السياحى الدولىSMT فى دورته 43 بباريس، فى إطار تكثيف الجهود الترويجية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الفرنسى.
وقامت بزيارة الجناح المصرى Geneviève Darrieussecq وزيرة الدولة لشؤن السياحة بفرنسا ورحب بها الدكتور عادل المصرى وتم إهداؤها تذكارا باسم وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، وأكدت فى تصريح لها لوكالات الأنباء والإعلام المرافق لها عن امتنانها لدولة ذو حضارة عظيمة مثل مصر، مؤكدة على اهتمام الفرنسيين بالمقصد السياحى المصرى، وأن مصر لها مكانة كبيرة لدى الفرنسيين، وأعربت عن تطلعها لزيارة مصر فى القريب مرة أخرى، حيث سبق وأن زارتها منذ فترة طويلة.
وأوضح المصرى أنه على هامش المعرض الدولى تم عقد العديد من اللقاءات الإعلامية بوسائل الإعلام الفرنسية بالجناح المصرى التى تناولت خطة الوزارة والهيئة للنهوض بالقطاع السياحى المصرى واستمرار برنامج تحفيز الطيران العارض مع دراسة تنفيذ حملات مشتركة مع شركاء المهنة بالأسواق المختلفة وكذلك تكثيف الرحلات التعريفية لمنظمى البرامج الجدد والتمهيد لإجراء حملات ترويجية بالسوق الفرنسى.
وأضاف المصرى، أن الجناح المصرى شهد زيارة العديد من جمهور الزائرين، الأمر الذى يعكس بدء مؤشرات تحسن الحركة السياحية خلال الفترة القادمة من السوق الفرنسى.
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