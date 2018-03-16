video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن وسيول تعدان كوريا الشمالية بمستقبل أفضل حال اخيتارها "المسار الصحيح"

الجمعة، 16 مارس 2018 09:18 م
واشنطن وسيول تعدان كوريا الشمالية بمستقبل أفضل حال اخيتارها "المسار الصحيح" رئيس كوريا الجنوبية - مون جيه ان وترامب





(أ ف ب)
إضافة تعليق

أكد البيت الأبيض الجمعة وجود "تفاؤل حذر" لدى كل من واشنطن وسيول بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب وزعيمها كيم جونج أون وسط اعتقاد بإمكانية أن تحظى بيونغ يانغ على "مستقبل أكثر إشراقا".

وأفاد البيت الأبيض فى نقله لما ورد فى اتصال هاتفى جرى الجمعة بين ترامب ونظيره الكورى الجنوبى مون جاي-ان أن "الزعيمين أعربا عن تفاؤل حذر بشأن التطورات الأخيرة وأكدا بأن مستقبلا أكثر إشراقا ينتظر كوريا الشمالية فى حال اختارت المسار الصحيح".

 

       

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين: نرجو عدم تأثير إقالة "تيلرسون" على المحادثات مع كوريا الشمالية

وزير خارجية كوريا الشمالية يتوجه للسويد وسط تحضيرات لاجتماع ترامب وكيم

واشنطن

سيول

كوريا الشمالية

امريكا

اخبار كوريا الشمالية




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة