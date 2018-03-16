واشنطن وسيول تعدان كوريا الشمالية بمستقبل أفضل حال اخيتارها "المسار الصحيح"







(أ ف ب)

أكد البيت الأبيض الجمعة وجود "تفاؤل حذر" لدى كل من واشنطن وسيول بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركى دونالد ترامب وزعيمها كيم جونج أون وسط اعتقاد بإمكانية أن تحظى بيونغ يانغ على "مستقبل أكثر إشراقا".

وأفاد البيت الأبيض فى نقله لما ورد فى اتصال هاتفى جرى الجمعة بين ترامب ونظيره الكورى الجنوبى مون جاي-ان أن "الزعيمين أعربا عن تفاؤل حذر بشأن التطورات الأخيرة وأكدا بأن مستقبلا أكثر إشراقا ينتظر كوريا الشمالية فى حال اختارت المسار الصحيح".