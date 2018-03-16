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"واشنطن بوست": ترامب يقرر إقالة مستشاره للأمن القومى

الجمعة، 16 مارس 2018 05:16 ص
"واشنطن بوست": ترامب يقرر إقالة مستشاره للأمن القومى إتش أر ماكماستر مستشار ترامب للأمن القومى





واشنطن (أ ف ب)
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس، بأنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرر إقالة مستشاره للأمن القومى إتش أر ماكماستر، مضيفة أنه يعتزم أيضا إقالة مسئولين آخرين بعد إقالته الثلاثاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون.

ومنذ أسابيع تتناقل وسائل إعلام أمريكية معلومات حول احتمال إقالة ماكماستر، لكنّ صحيفة "واشنطن بوست" قالت ،ن ترامب عازم فعلا على إزاحته من منصبه "ويجرى مشاورات نشطة" حول المرشحين للحلول مكانه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "ترامب مستعد لأخذ وقته" قبل أن يقيل ماكماستر "لأنه يريد التأكد من ان ذلك لن يشكل اهانة للجنرال ولضمان وجود خليفة قوي" لتولى المنصب.

واشارت الصحيفة الى ان هذه الخطوة جزء من تغيير أوسع نطاقا "سيشمل على الارجح مسؤولين كبارا فى البيت الأبيض"، وتشهد العلاقة بين ترامب وماكماستر توترا فقد تعرض الجنرال لانتقاد الرئيس عندما اعتبر ان الادلة بحصول تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة "لا يمكن دحضها".

ورد عليه ترامب بالقول على تويتر فى أواسط فبراير الماضى "لقد نسى الجنرال ماكماستر ان يقول ان نتائج انتخابات العام 2016 لم تتاثر او يطرأ عليها تعديل من قبل الروس".


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واشنطن بوست

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