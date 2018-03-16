واشنطن بوست: استبعاد مساعد ترامب الشخصى من منصبه بسبب عادة "المراهنات"







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن المساعد الشخصى للرئيس دونالد ترامب جون ماكينتى قد خسر وظيفته فى البيت الأبيض هذا الأسبوع بعد تحقيق وجد أنه معتاد على المراهنات، وأن عادته تمثل خطرا أمنيا، حسبما أفاد مصدران مطلعان على الأمر.

ووجد تحقيق فى خليفة المسئول السابق، أن ماكينى راهن بعشرات الآلاف من الدولارات فى مرة واحدة مما يجعله غير مناسب لمنصب حساس مقرب من الرئيس، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الوضع، ولا يوجد ما يشير إلى أن أعمال الرهان التى كان يقوم بها ماكينتى غير قانونية، لكن كان هناك قلقا من أن المسئول الشاب البالغ من العمر 27 عاما يمكن أن يتعرض لنفوذ خارجى.

وكان ماكينتى واحدا من أوائل الموظفين الذين انضموا لحملة ترامب وعمل كحارس شخصى للرئيس بعد انتخابه، لكن تم إخراجه من البيت الأبيض بعدما تم إبلاغه بأنه سيسمح له بالذهاب، وكان ماكينتى منزعجا للغاية بعدما عرف بإقصائه، وشكا من أنه لم يفعل شيئا غير مناسب.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابى ساندرز قد رفضت فى وقت سابق هذا الأسبوع تفسير رحيله، وقالت إنها لن تعلق على القضايا الشخصية.