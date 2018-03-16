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"واس": السعودية تسلم اليمن 2 مليار دولار أمريكى كوديعة لدعم الشعب اليمنى

الجمعة، 16 مارس 2018 01:00 ص
"واس": السعودية تسلم اليمن 2 مليار دولار أمريكى كوديعة لدعم الشعب اليمنى الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى





كتب وكالات
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وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية تسليم مبلغ مليارى دولار أمريكى كوديعة فى حساب البنك المركزى اليمنى، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، واس.

 وحسب الوكالة، وقعّ وزير المالية السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزى اليمنى الدكتور محمد بن منصور زمام، بالرياض اتفاقية تسليم مبلغ الوديعة للبنك المركزى اليمني.

وأكد وزير المالية السعودي، أن هذه الاتفاقية تأتى امتداداً لدعم المملكة للشعب اليمنى الشقيق؛ ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك المركزى اليمنى ثلاث مليارات دولار أمريكى.

وأضاف الجدعان، أن هذا الدعم يعزز الوضعين المالى والاقتصادى فى الجمهورية اليمنية، لاسيما سعر صرف الريال اليمني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

فى ذات السياق؛ أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها للحكومة اليمنية، ومساعدتها للنهوض بواجباتها فى سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن.

وقالت الوكالة السعودية، أن الاهتمام السعودى يأتى لرفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات المليشيات الحوثية الإيرانية، التى تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية بما فى ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمنى والتلاعب فى سعر صرف العملات.

إضافة إلى استغلال النظام الإيرانى لذلك لتحقيق مصالحه الشخصية دون وازع من دين أو ضمير، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمنى وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.

 


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