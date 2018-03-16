نيويورك تايمز: مولر يستدعى وثائق منظمة ترامب فى إطار تحقيقات روسيا







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المحقق الخاص روبرت مولر قد استدعى منظمة ترامب فى الأسابيع الأخيرة لتسليم وثائق منها ما يتعلق بروسيا، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. ويعد الأمر أول مثال معروف لطلب المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى سجلات تتلق بأعمال الرئيس، مما يجعل التحقيق أقرب من الرئيس.

ولم يعرف مدى نطاق أمر الاستدعاء، أو أسباب إصدار مولر له بدلا من أن يطلب الوثائق ببساطة من الشركة، وهى منظمة شاملة لجميع مشروعات ترامب التجارية. وقد أمر مولر منظمة ترامب بتسليم سجلات لها علاقة بروسيا وموضوعات أخرى يقوم بالتحقيق فيها، وفقا للمصادر. ويعد الاستدعاء أحدث مؤشر على أن التحقيق، الذى طالما طمأن محامو ترامب الرئيس بأنه قد ينتهى قريبا، سيستمر لعدة أشهر قادمة على الأقل.

وجاءت كلمة الاستدعاء مع توسيع مولر على ما يبدو لتحقيقه لمعرفة دور الذى ربما تكون الأموال الأجنبية قد لعبته فى تمويل الأنشطة السياسية لترامب. وقد وجه مولر بالفعل اتهامات لـ 13 روسيا وثلاث شركات بالتدخل فى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 . وبالأمس الخميس، وضعت إدارة ترامب أسمائهم فى قائمة العقوبات الجديدة التى أصدرتها ردا على التدخل فى الحملة الانتخابية والهجمات الانتخابية الخبيئة.

و امتثلت منظمة ترامب لطلبات المحققين فى الكونجرس لتقديم وثائق فى إطار التحقيقات التى يجرونها فى التدخل فى الانتخابات. ولم يكن هناك مؤشرات على أن المنظمة تخطط لمحاربة أمر مولر.