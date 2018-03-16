نواب يشاركون وزراء وقيادات شعبية فى سهرة وطنية بمناسبة رفع علم مصر بطابا

نواب يشاركون وزراء وقيادات شعبية فى سهرة وطنية بمناسبة رفع علم مصر بطاباالجمعة، 16 مارس 2018 10:09 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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التقى د. محمد مختار جمعة زير الأوقاف واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب فى مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، بحضور محمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف و المستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب وشيوخ ونواب وأبناء جنوب سيناء بمناسبة ذكرى استعادة طابا ورفع العلم المصري عاليا خفافا فوق ثراها الندي.
من جانبه أكد وزير الأوقاف وفق بيان صحفى أن هذه الذكري العظيمة تأتي تأكيدا علي عظمة الشعب المصري وحفاظه على كل ذرة رمل من ثراه الندي ، وأن هذا الشعب الأبي لم يفرط عبر تاريخه العريق ولن يفرط وواهم من يتوهم أنه يمكن أن يفرط في ذرة رمل واحدة من ترابه الذي رواه شهداؤنا العظماء بدمائهم عبر التاريخ قديما وحديثا مهما كلفنا ذلك من تضحيات، كما وجه معاليه التحية لقبائل وشيوخ وجميع أبناء سيناء العظماء الشرفاء ، موجها لهم الشكر على حفاوة الاستقبال ، قائلا "كنت أتمنى أن يري العالم كله هذه اللحمة الوطنية بين الوزراء و محافظ جنوب سيناء ومحمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف والنواب مع أهالي وشيوخ وأبناء سيناء ، في جو من المودة والوطنية والأمن والأمان.
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