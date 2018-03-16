نقيب البيطريين: تخصيص 5454 مترا لإقامة مركز تدريب ومستشفى بيطرى بأكتوبر

نقيب البيطريين: تخصيص 5454 مترا لإقامة مركز تدريب ومستشفى بيطرى بأكتوبرالجمعة، 16 مارس 2018 08:00 ص
الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن هيئة المجتمعات العمرانية قد خصصت رسميا 5 آلاف و454 متر، لصالح النقابة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك لعمل مركز تدريب ومستشفى بيطرى، مشيرا إلى أنه استلم خطاب التخصيص فعليا، وذلك استجابة لطلب تقدم به للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.
وأضاف العامرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة حاليا فى انتظار استلام الأرض، موضحا أنه بمجرد استلامها ستعمل النقابة على الإنتهاء من البناء فى خلال عام ونصف، لافتا إلى أن المستشفى البيطرى سيتم بنائها طبقا لمعايير دولية لتقديم خدمات تدريبية وعلاجية للحيوانات مميزة، وبأحدث الطرق.
إضافة تعليق
الكنائس تدعو رعاياها بالخارج للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. البابا تواضروس: شاركوا من أجل حماية المكتسبات الوطنية.. ورئيس الطائفة الإنجيلية: نقطة تحول فارقة.. وبطريرك الكاثوليك: التصويت حق وواجب على كل مواطن
4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة