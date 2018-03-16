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نقيب البيطريين: تخصيص 5454 مترا لإقامة مركز تدريب ومستشفى بيطرى بأكتوبر

الجمعة، 16 مارس 2018 08:00 ص
نقيب البيطريين: تخصيص 5454 مترا لإقامة مركز تدريب ومستشفى بيطرى بأكتوبر الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن هيئة المجتمعات العمرانية قد خصصت رسميا 5 آلاف و454 متر، لصالح النقابة فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك لعمل مركز تدريب ومستشفى بيطرى، مشيرا إلى أنه استلم خطاب التخصيص فعليا، وذلك استجابة لطلب تقدم به للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان.

وأضاف العامرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة حاليا فى انتظار استلام الأرض، موضحا أنه بمجرد استلامها ستعمل النقابة على الإنتهاء من البناء فى خلال عام ونصف، لافتا إلى أن المستشفى البيطرى سيتم بنائها طبقا لمعايير دولية لتقديم خدمات تدريبية وعلاجية للحيوانات مميزة، وبأحدث الطرق.

 

 


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نقيب البيطريين

مستشفى بيطرى

نقابة البيطريين




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