نقابة الأطباء: 60 قرشًا بدل العدوى للطبيب فى اليوم الواحد

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن دعوى زيادة بدل العدوى للأعضاء إلى ألف جنيه، حكم القضاء الإداري فيها ببراءة رئيس الوزراء، مضيفا أنه من غير المقبول أن يستمر قيمة بدل العدوى للأعضاء 60 قرش فى اليوم فقط".

وأضاف الطاهر، فى كلمته بالجمعية العمومية العادية للأطباء: "النقابة تضغط حاليا لتعديل المعاش الحكومى للأعضاء، وذلك بجانب زيادة معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية إلى 800 جنيه، بدلا من 700 جنيه، ونعلم أنه مبلغ ضئيل، لكن ذلك حرصا على ديمومة صرف المعاش للأعضاء، خاصة أن المعاشات تعتمد على 60% من اشتراكات الأعضاء، بجانب الدمغات الطبية، والتى لا يلتزم بها 95% من الأطباء".

وتابع: "تقدمنا بمقترح مجلس النواب لتعديل أجور الأطباء، وحركنا دعوى ضد ثبات أجورنا بمساواتنا بباقى الفئات، مشيرا إلى أن قانون المسئولية الطبية تقدمنا به لمجلس النواب لمراعاة الخطأ الطبى فى الحالات العادية، وبين المضاعفات المتوقع حدوثها للحالات، ويتم محاسبة الأطباء طبقا لقانون الجنايات فى حالات الإهمال الطبى، لافتا إلى أن لجنة الصحة وافقت من حيث المبدأ، إلا أن وزارة العدل أكدت وجود عدم دستورية فى بعض البنود، التى تعمل النقابة حاليا على تعديلها.