video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 16 مارس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: نطالب الحكومة بتغيير سياستها فى التعامل معنا

الجمعة، 16 مارس 2018 04:12 م
نقابة الأطباء: نطالب الحكومة بتغيير سياستها فى التعامل معنا نقابة الأطباء





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، الحكومة بتغيير سياستها فى التعامل مع النقابة، قائلا: "مش مطلوب من نقابة الأطباء أن ترى أى مشكلة لأعضائها وتصمت، فالأصل فى إنشاء النقابات المهنية هو البحث عن مصالح أعضائها".
 
 
وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة الأسبق، فى كلمته بالجمعية العمومية العادية للأطباء: "حكم بدل العدوى لن ينفذ، المجتمع سيعلم مشكلتنا إذا أدركوا أننا نعمل 10 أضعاف ساعات العمل الطبيعية، ونطالب النقابة بالاهتمام بساعات العمل الإضافية"، لافتا إلى أن إرسال قانون المسئولية الطبية لوزارة العدل قبل إدخاله لمجلس النواب يعنى أنه لن يتم تمريره.
 
 
وحذر من استمرار رفع قيمة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، باتحاد نقابات المهن الطبية" الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إفلاس الصندوق، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوجود جهة محايدة للإشراف على الصندوق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بعد اكتمال النصاب القانونى

نقابة الاطباء

معاشات الاطباء

عمومية الاطباء




لا تفوتك
بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

بالصور.. طفل بالزى العسكرى يشارك ناخبى الكويت أجواء التصويت

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

رغم تعنت قطر.. الأسر المصرية تشارك فى الانتخابات الرئاسية بالدوحه.. صور

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

4 صعوبات تواجه الأهلى فى الجابون قبل مواجهة مونانا.. الغيابات تضرب المارد الأحمر.. رحلة طيران شاقة لمدة 11 تصيب اللاعبين بالإجهاد..أزمة الرطوبة العالية تفرض نفسها على البعثة..و"صداع" عبد الله السعيد يؤرق الجميع

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

اليوم.. افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بمعبد حتشبسوت.. تكريم جميل راتب وغادة عادل والمخرج السنغالى موسى توريه.. وإهداء كلمة لروح يوسف شاهين من ماجدة الرومى

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

"ميرور" الإنجليزية: ريال مدريد يغرى ليفربول بـ"فاسكيز" لضم محمد صلاح

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

فيديو وصور .. توافد الناخبين على قنصلية مصر فى جدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة