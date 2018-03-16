نقابة الأطباء: نطالب الحكومة بتغيير سياستها فى التعامل معنا

طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، الحكومة بتغيير سياستها فى التعامل مع النقابة، قائلا: "مش مطلوب من نقابة الأطباء أن ترى أى مشكلة لأعضائها وتصمت، فالأصل فى إنشاء النقابات المهنية هو البحث عن مصالح أعضائها".

وقال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة الأسبق، فى كلمته بالجمعية العمومية العادية للأطباء: "حكم بدل العدوى لن ينفذ، المجتمع سيعلم مشكلتنا إذا أدركوا أننا نعمل 10 أضعاف ساعات العمل الطبيعية، ونطالب النقابة بالاهتمام بساعات العمل الإضافية"، لافتا إلى أن إرسال قانون المسئولية الطبية لوزارة العدل قبل إدخاله لمجلس النواب يعنى أنه لن يتم تمريره.

وحذر من استمرار رفع قيمة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، باتحاد نقابات المهن الطبية" الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم إفلاس الصندوق، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوجود جهة محايدة للإشراف على الصندوق.