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نقابة الأطباء: ضعف الأجور أبرز التحديات أمام حديثى التخرج

الجمعة، 16 مارس 2018 01:39 م
نقابة الأطباء: ضعف الأجور أبرز التحديات أمام حديثى التخرج الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء





كتبت آية دعبس
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هنأ الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء خريجى الدفعات الجديدة لكليات الطب، وذلك أثناء حفل تكريم أوائل الخريجين.

 

وقال نقيب الأطباء فى كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء، اليوم، بدار الحكمة، إن هناك أربعة مفاهيم يجب أن تكون ضمن أولويات الطبيب خاصة فى بداية عمله وهى الإنسانيات والأخلاقيات والعمل والتعليم المستمر.

 

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة إن هناك العديد من الصعوبات التى تواجه مهنة الطب فى مصر خاصة ما يعانيه شباب الأطباء من ضعف الأجور، مشيرا إلى أن النقابة تسعى دائما إلى الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر، والتفاوض مع وزارة الصحة لزيادة فرص الدراسات العليا.

 

وفى سياق متصل قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام: "يجب على كل طبيب فى بداية عمله القيام بعدة أمور، مضيفا: ومن هذه الأمور الاحتفاظ بملف به صور الأوراق الخاصة بقرار التكليف والنقل والتعليم، ثانيا يجب أن يقوم الطبيب عند استلامه لعمله بتقديم طلب بضم سنة الامتياز وطلب بدل التفرغ.

 

وتابع: "أما بالنسبة للكارنيهات التى سيتم استلامها فستكون مؤقتة، حيث يجب على الطبيب أن يسجل بالنقابة العامة ويسجل أيضا بالنقابة الفرعية، والتى يوجد بها مكان عمله".

 

وأشارت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد إلى أن النقابة دائما ما تحتاج إلى حماس شباب الأطباء خاصة فيما نتعرض له من مشاكل فى المنظومة الصحية فى مصر وعجز فى المستلزمات.


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