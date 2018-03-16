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ناشطون: التحالف الدولى يقصف مواقع للجيش السورى فى دير الزور

الجمعة، 16 مارس 2018 08:21 ص
ناشطون: التحالف الدولى يقصف مواقع للجيش السورى فى دير الزور قصف فى سوريا - أرشيفية





أ ش أ
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أفاد ناشطون سوريون بتعرض مناطق تمركز للجيش السورى على الضفة الشمالية لنهر الفرات شمال مدينة دير الزور لقصف من قبل قوات التحالف الدولى.

وقال الناشطون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من الجيش السورى ومسلحى تنظيم داعش فى ريف الميادين شرقى محافظة دير الزور وسط قصف من الجيش السورى للمنطقة، وأنباء عن سقوط قتلى من الطرفين".

فى سياق آخر، أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 22 مدنيا فى قصف للقوات التركية استهدف مدينة عفرين بشمال سوريا، وذلك فى إطار العملية العسكرية التركية، وأضاف المرصد "أن مسلحى المعارضة المدعومة من أنقرة تمكنوا من السيطرة على المزيد من القرى بعد اشتباكات مع المسلحين الأكراد"، لافتا إلى عزم السلطات التركية إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا.

وفى المقابل، أكد مسلحو الأكراد تدميرهم 3 عربات للجيش التركى ومقتل كل من كانوا فيها، كما أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، تمكن مسلحى المعارضة من استعادة السيطرة على معظم أنحاء بلدة حمورية بالغوطة الشرقية قرب دمشق من القوات السورية بعد اشتباكات عنيفة بينهم أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

وذكر المرصد "أن مناطق عدة فى الغوطة تتعرض للقصف العنيف ما أسفر عن سقوط 22 قتيلا على الأقل، وذلك بالتزامن مع مفاوضات بين وجهاء من منطقة حرستا والقوات السورية لوقف القتال"، وفى محافظة درعا، أشار المرصد، إلى أن القوات السورية جددت قصفها لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى مدينة درعا وريفها دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، فيما قصفت المعارضة مناطق للقوات السورية فى ريف السويداء الغربى.

وفى سياق آخر، أفاد المرصد بمقتل عنصرين من الجيش السورى جراء انفجار قنبلة فى منطقة حضر قرب الحدود مع إسرائيل، من جانبه، أعلن التلفزيون السورى، أن القوات السورية صدت هجوما لمسلحى المعارضة على مناطق خاضعة لسيطرتها فى المناطق الريفية بين محافظتى إدلب وحماة.


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