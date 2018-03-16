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نائب وزير الخارجية الروسى: موسكو تعتزم توسيع القائمة السوداء للأمريكيين

الجمعة، 16 مارس 2018 10:29 ص
نائب وزير الخارجية الروسى: موسكو تعتزم توسيع القائمة السوداء للأمريكيين نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف





رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف قوله اليوم الجمعة إن موسكو سترد على حزمة عقوبات أمريكية جديدة بتوسيع قائمتها السوداء للأمريكيين.

ونسبت الوكالة لريابكوف أن روسيا ستستخدم مبدأ التكافؤ فى ردها على العقوبات، التى فرضت عليها بزعم تدخلها فى الانتخابات الأمريكية وشن هجمات إلكترونية، لكن موسكو لا تستبعد أى إجراءات إضافية.

وقال ريابكوف إن موسكو تريد الإبقاء على الحوار مع واشنطن وإن الأشخاص الذين يريدون تدمير العلاقات مع روسيا فى الولايات المتحدة يلعبون بالنار.


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