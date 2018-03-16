نائب مدير أمن المنيا يشهد الدورة التدريبية الـ61 لتنمية مهارات الحماية المدنية







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد اللواء مجدى عامر نائب مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم 61 لتنمية المهارات بمجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.

وعقد نائب مدير أمن المنيا لقاء عام مع المتدربين محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان فى ظل القانون وحسن معاملة المواطنين، وتركزت أهم محاوره على التحلى بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذى ينتمون إليه، والتفانى فى العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية فى صورتها المثلى والتأكيد على فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية والالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين بالإضافة إلى مراعاة قواعد التأمين الذاتى واليقظة التامة فى الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمنى الفعال لمنع وقوع الجريمة والذى يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطه بالجهاز والالتزام بالقانون وأن يقدم الجهاز وأبنائه المثل والقدوة من أبنائها للمواطنين فى ذلك.

التأكيد على سياسة الوزارة فى تعظيم جهود المتميزين والتصدى الحاسم للمخالفين والتأكيد على الرعاية الخاصة التى توليها الوزارة لأبنائها فى مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.