نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالنمسا: المصريون يرددون تحيا مصر أثناء الانتخاب

نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالنمسا: المصريون يرددون تحيا مصر أثناء الانتخابالجمعة، 16 مارس 2018 01:12 م
أحمد الصادي نائب رئيس إتحاد عام المصريين بالنمسا
كتبت- فتحية الديب
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قال أحمد الصادى نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالنمسا، إن العديد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، تواجدوا للإدلاء بأصواتهم بالقنصلية المصرية، فى التاسعة صباحا، في مشهد أشبه بالعرس الديقراطى، وسط ترديد هتاف "تحيا مصر".
وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج، بـ139 قنصلية وسفارة فى الخارج، ممثلة لـ124 دولة، بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.
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