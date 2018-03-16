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نائبة روسية تؤكد استحالة إعادة القرم إلى أوكرانيا

الجمعة، 16 مارس 2018 02:27 م
نائبة روسية تؤكد استحالة إعادة القرم إلى أوكرانيا مجلس النواب الروسى الدوما





موسكو (أ ش أ)
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صرّحت ناتاليا بوكلونسكايا، عضو مجلس النواب الروسى "دوما"، بأنه من المرجح بشكل كبير أن يتم إعادة أوكرانيا إلى الاتحاد الروسى عن إعادة ضم شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، عن بوكلونسكايا قولها: "إذا كان بالإمكان عودة شبه جزيرة القرم مرة أخرى لأوكرانيا، فسيكون من المرجح أن تنضم أوكرانيا مرة أخرى لروسيا".. مؤكدة على استحالة عودة القرم إلى كييف.

وحذرت بوكلونسكايا - فى تصريحات للصحفيين- أوكرانيا من التعويل على شركائها الغربيين فيما يتعلق بالقضايا الإنمائية التى تهتم بها كييف.

 


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