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ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الجمعة، 16 مارس 2018 01:59 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة موانئ -أرشيفية





دمياط - عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة،بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة ،وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة،بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها،مغادرة قطاران بحولة إجمالية 2588 طن قمح ، وكذلك 84 سيارة نقل محملة بـ 3796 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 165447 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30643 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 1800 طن يوريا و5834 طن فوسفات و160 طن كبريتات أمونيوم و1159 طن ألواح جبس و670 طن أسمنت . 


 

 


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