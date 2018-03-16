ميركل تستبعد بحث مقاطعة كأس العالم بسبب هجوم سكريبال

ميركل تستبعد بحث مقاطعة كأس العالم بسبب هجوم سكريبالالجمعة، 16 مارس 2018 03:39 م
المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (رويترز)
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الأولوية بالنسبة لقادة الاتحاد الأوروبى الذين يناقشون الهجوم بغاز أعصاب على عميل روسى سابق فى بريطانيا لن تكون بحث احتمال مقاطعة بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تنظمها روسيا.
وقبل قمة لزعماء التكتل سيطرح فيها الهجوم على الجاسوس السابق سيرجى سكريبال للنقاش قالت ميركل إن التركيز فى المناقشات سينصب على ضرورة الحصول على توضيح بشأن ما حدث فى الهجوم الذى أصيب فيه الجاسوس وابنته وشرطى.
وقال رئيس الوزراء السويدى شتيفان لوفين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ميركل اليوم إنه متفق مع ضرورة أن تقدم موسكو توضيحا بشأن الهجوم.
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