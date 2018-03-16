مياه الدقهلية تخفض ضغط المياه عن 16 قرية بأجا غدا بسبب أعمال التطهير







الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية، عن تخفيض ضغط مياه الشرب عن المناطق التابعة لمركز ومدينة أجا، غدًا السبت ، لوجود أعمال تطهير دورية بمرفق مياه أجا من الساعة 10 صباحًا وحتى 6 من مساءً.

وأشارت الشركة في بيان لها، أنه سوف تخفيض الضغوط عن 16 قرية ومنطقة وهي، "كفر المندرة، المندرة، شيوه الغربية، البساتين، جراح، الديرس، منية سمنود، ميت أبو الحارث، كفر الشراقوة، جزء من مدينة أجا، اللاوندي، تلبنت، نوسا الغيط، نوسا البحر، برج النور، بقطارس".

واكدت الشركة ، أن أعمال التطهير بمرفق مياه أجا السطحي تتهدف إلي تحسين جوده الخدمة المقدمة للمواطنين داخل مركز ومدينة أجا وضواحيها.

وطالبت الشركة المواطنين، والوحدات المحلية، والهيئات، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.